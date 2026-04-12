ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ドジャースタジアムでのレンジャーズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に今季4号ソロを放った。 ■右翼スタンドへ一直線 大谷は前日の第3打席に右前打を放ち、イチローに並んでいた日本選手の連続出塁記録を「44」に更新。この試合ではチームがビハインドを背負った1回裏に快音を響かせた。1回裏の先頭打者で迎えた第1打席、大谷