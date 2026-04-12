札幌・北警察署は2026年4月12日、札幌市北区麻生町でナンバープレートが折り曲げられる器物損壊事件が連続して発生していると発表しました。11日午後5時ごろ、「ナンバープレートが折り曲げられている」と警察に通報がありました。警察によりますと、札幌市北区麻生町5丁目付近に駐車中の車両のナンバープレートが折り曲げられていたということです。警察が現場で捜査を行っていたところ、複