行楽シーズン真っ盛りの今、駅弁を楽しみにしている方も多いのではないだろうか？さて、駅弁といえば合わせたくなるのが売店で買えるカップ酒。それも純米や大吟醸ではなく、お安い普通酒がしっくりくる。ウキウキ気分や旅情がおいしさを底上げしているのもあるが、実は「双方の味の設計が似ている」という点が大きい。安価なカップ酒の多くは、一口飲むだけで旨味や甘味が分かる味に整えられていることがほとんど。アルコー