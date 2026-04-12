朝起きても疲れが回復していないと感じることはないだろうか。それは体が求めるだけの睡眠を取れていない証拠だ。そんな状態が続くと体にダメージが積み重なってしまう。そうならないように、いい睡眠習慣をつける方法を専門家にアドバイスしてもらった。【体が求めるだけの睡眠を取れないとダメージが積み重なる】「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」「朝起きても疲れが回復していない」と自分で感じるようなら十分な睡眠が取