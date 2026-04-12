若手注目の尾上右近（３３）と、７代目尾上菊五郎（８３）の孫で寺島しのぶ（５３）の長男・尾上眞秀（１３）による歌舞伎座夜の部「連獅子」。ここに至るまでにドラマがある。右近が続けてきた自主公演「研の會」がカギとなっている。１９年（第５回）には「弁天娘女男白浪」で演じた弁天小僧を、２２年の「團菊祭」で“昇格披露”した。決まった時「自宅ベッドの上で体育座りで泣いた」と喜びを語っていたのが忘れられない。