◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場した。大谷が１打席目に立つ前の１回表。ドジャース先発のシーハンは、先頭のニモに１ボールから２球目の直球を中堅に運ばれて、先頭弾を被弾した。これまでの２登板では１勝無敗ながら、防御率