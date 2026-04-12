プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」のＬＥＯＮＡが１１日、藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）で対戦する「Ｈ．Ｏ．Ｔ」高橋裕二郎へのリベンジを激白した。藤波とＬＥＯＮＡは、新日本プロレスの３・６大田区での「旗揚げ記念日」で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」と１０人タッグで激突。ウルフアロンと初タッグを結