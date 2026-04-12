＜ザ・ベスト・オブ・イタリアン・ロック 最終章＞の開催がいよいよ間近に近付いてきた。4月24日、25日の両日にCLUB CITTA’ KAWASAKIにて行なわれるこの公演は、そのタイトルが示すように、イタリアン・ロックの伝説的バンドを招聘しながら2015年から継続的に実施されてきたシリーズ公演であり、この二夜がその流れを締め括るものとなる。今回出演するのはアルティ・エ・メスティエリとフリオ・キリコズ・ザ・トリップの二組で、