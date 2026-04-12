倉敷警察署 岡山県倉敷市で、同居中の男性（33）を刃物で切り付けて殺害しようとしたとして、倉敷市青江の自称・パート従業員の女（29）が12日、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 倉敷警察署によりますと、女は12日午前3時5分ごろ、倉敷市で、同居している会社員の男性（33）の頭などを刃物で切り付け、殺害しようとした疑いが持たれています。 12日午前1時30分ごろ、通行人から「踏切内に女性が座り込んで