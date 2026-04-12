FC東京は横浜FMに3-1で勝利FC東京は4月11日のJ1百年構想リーグ第10節で横浜F・マリノスから3-1の勝利を挙げて、勝ち点32で消化試合数が2少ない首位の鹿島アントラーズと並んだ。首位争いができている今季のFC東京だが、その要因となっているのが、リーグ最少2位の失点数。昨季は失点数48で下から8番目で、横浜FM戦でも1失点したが、ここまで3試合連続で無失点だった。この試合に右サイドハーフで先発して先制点を記録したMF佐