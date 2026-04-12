日本の初代首相で朝鮮の国権侵奪を先導した伊藤博文の親筆と推定される掛け軸が韓国で見つかったと共同通信が11日に報道した。報道によると、伊藤の書は韓国の元国会議員により公開された。元国会議員は、大韓帝国宮内府で働いた韓国人男性の子孫が作品を保管してきたが今年1月に「韓日間で何らかの役に立てば」として自身に譲渡したと説明した。宮内府職員が掛け軸を所蔵することになった経緯は明らかになっていない。韓日の専門