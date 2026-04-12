「棺桶に入るときも“キレイだったね”と言われたいんです。毎日、年齢の壁と向き合いながら頑張っています」【美魔女すぎる】31歳娘さんとの「カワイイ2ショット」も⋯“生涯ウエスト58cm”彼女の写真をもっと見る【孫もいます】そんな強い覚悟が、美しさを支えている。ウエストは10代の頃から「58cm」をキープ、現在はSNSを中心に「美魔女ライダー」として活躍する黒木伴井（くろき・ともえ／53歳）さん。43歳でおばあ