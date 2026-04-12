〈慶応卒の才女→全身タイツの“ヌーブラ女芸人”に…モエヤン池辺愛（45）が語る「ブレイク当時の父の反応」と「メーカーNG騒動の顛末」〉から続く全身赤と青のタイツに身を包み、両手を広げて「ヌーブラヤッホー！」と絶叫する--。2000年代のテレビ界に鮮烈なインパクトを残したお笑いコンビ・モエヤン。そのひとり、赤いタイツでお馴染みの池辺愛さん（45）は、現在2人の子供を育てる母親です。【画像】「タイツが破けてしま