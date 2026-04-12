〈アナウンサー志望→約100社に落とされ「私の未来が絶たれた」と絶望した過去も…令和の『投資の女神』佐田志歩（33）が振り返る学生時代〉から続く日経平均が歴史の転換点を迎え、「NISA貧乏」という言葉が生まれるなど投資ブームが再燃している昨今。株式投資の世界で“投資番組の女神”として注目を浴びているのがフリーアナウンサーの佐田志歩さん（33）だ。現在はYouTubeの投資番組で数多く司会を務め、その“爆美女”ぶり