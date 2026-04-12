スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は11日（日本時間12日）、パドレスのクローザー、メーソン・ミラー投手（27）がサイ・ヤング賞を取る可能性について言及した。最後にクローザーがこの賞を得たのは2003年、ドジャースのエリック・ガニエで55回全てのセーブ機会を成功させた。77試合登板、82回1/3を投げ、防御率1.20、2勝3敗だった。ミラーはここまで7試合に登板。7回1/3を投げ、24人の打者と対戦し、被安打1、与四球1