〈27歳での制服姿は「大丈夫かな？」と不安だったが…爆美女フリーアナウンサー（33）が投資知識ゼロ→“投資の女神”に成り上がるまで〉から続く日経平均が歴史の転換点を迎え、「NISA貧乏」という言葉が生まれるなど投資ブームが再燃している昨今。株式投資の世界で“投資番組の女神”として注目を浴びているのがフリーアナウンサーの佐田志歩さん（33）だ。現在はYouTubeの投資番組で数多く司会を務め、清楚なルックス、時に