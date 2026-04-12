乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』の発売を記念して、14日午後8時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット番組タイトルは「今夜はパジャマで会おさくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」。17日に23歳の誕生日を迎