乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。貴重ショットを公開した。昨年12月に結婚と妊娠を公表し、3月12日に第1子出産を報告した松村。この日は「べびりんごちゃんの爪のお手入れ一本一本丁寧にヤスリかけた！！自分の爪は何もしないのにべびちゃんのは時間かけてやってあげたくなるよね」とつづり、小さな手を手入れする写