「全米桜祭り」の日本ストリートフェスティバルで、鹿児島県の県産品や観光地をPRする塩田康一知事（右端）＝11日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】鹿児島県の塩田康一知事は11日、米首都ワシントンで開かれた「全米桜祭り」の日本ストリートフェスティバルに参加し、県産品と観光地の魅力をPRした。共同通信の取材に「豊かな自然や文化、伝統を世界の方々に楽しんでほしい」と強調。県産農林水産物の最大の輸出先である