一言でプレースタイルを表現するならば、将棋の香車だろう。３−４−２―１の左ウイングバックを任されるDF原田爽潤（２年）が飛躍の予感を漂わせている。相手がひとり来ても、ふたり来ても関係ない。持ち前のスピードを活かし、局面を打開して左足からチャンスを演出する。４月11日に行なわれたU-18高円宮杯プレミアリーグEASTの第２節・U-18川崎フロンターレ戦も、武器を存分に発揮して勝利に貢献した。前半からギアを上げ