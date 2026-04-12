◆【横浜・中華街グルメ】注目5店の個性あふれる名物メニューをご紹介。忘れられない1皿を味わってみて横浜・中華街偏愛ライターが選び抜いた「間違いない」お店たち。今回は中華街の個性たっぷりな1皿を提供する5つのお店をピックアップ。上／生ウニの中華風茶碗蒸し3,500円。写真は2〜3人前。ウニの量とコスパのよさに驚き、一度味わったらまた食べたくなること必至のおいしさ。卵の白身と海鮮で作る白い茶碗蒸しも下／にぎや