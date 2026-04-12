札幌・豊平警察署は2026年4月11日、窃盗の疑いで、札幌市清田区の無職の男（79）を現行犯逮捕したと発表しました。男は11日午後2時45分ごろ、ホームセンターで工具1点（販売価格2508円）を盗んだ疑いが持たれています。男がズボンのポケットに工具を入れたまま、会計をせずに店を出ようとしたところ、防犯装置が作動し、店員が男に声をかけました。男はそのまま逃走しようとしたため、店員が「万引き犯人が暴れている