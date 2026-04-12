札幌・西警察署は2026年4月11日、窃盗の疑いで札幌市西区の無職の男（47）が現行犯逮捕されたと発表しました。男は11日午後5時半前、札幌市西区のスーパーマーケットで、缶ビール1本（販売価格305円）を盗んだ疑いが持たれています。男が手に持っていた袋に缶ビールを入れたところを警備員が目撃し、現行犯逮捕しました。調べに対し男は「お金がなくて万引きした」と容疑を認めています。警察により