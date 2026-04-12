札幌・中央警察署は2026年4月11日、窃盗の疑いで札幌市清田区の高校生の少女（18）が現行犯逮捕されたと発表しました。少女は11日午後4時すぎ、ディスカウントストアで、ワイヤレスイヤホン1点（販売価格3078円）を盗んだ疑いが持たれています。店員が犯行の様子を確認していたため、少女を現行犯逮捕しました。調べに対し少女は「会計を済ませていないイヤホンが私のカバンに入っていたことは間違いないけど詳しいことは思い出せ