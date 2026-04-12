北海道・帯広警察署は2026年4月12日、過失運転致傷とひき逃げなどの疑いで芽室町の自称・会社員の男（55）を逮捕しました。男は11日午前10時半前、帯広市西20条北1丁目の交差点で普通乗用車を運転中、軽乗用車に衝突し、運転手にけがをさせたにもかかわらず、現場から逃走したなどの疑いが持たれています。軽乗用車の運転手の女性（60）は病院に搬送されましたが、命に別条はありません。警察によりますと、男が運転する乗用車は赤