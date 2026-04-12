石川県や富山県などで相次いでいる国産高級SUVの窃盗事件で共同捜査本部は2025年7月、金沢市内で車3台を盗んだとしてブラジル国籍の男を窃盗の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは住所不定、自称自営業のブラジル国籍の男26歳です。警察によりますと、ブラジル国籍の男は2025年7月11日から14日にかけ金沢市内にあるアパートの駐車場からトヨタのSUV、ランドクルーザー3台、およそ2750万円相当を盗んだということです。警察は、