1990年W杯決勝のアルゼンチン戦で決勝点となるPKを決めて歓喜する西ドイツのブレーメ（中央）/Paul Popper/Popperfoto/Getty Images（CNN）今後数日間、スペインのサッカー界では一風変わった催しが繰り広げられる。国内トップリーグ「ラ・リーガ」の上位2部に所属する男子プロクラブ約40チームが、それぞれの歴史にインスピレーションを得たレトロ調のユニホームを身にまとい、ピッチに立つ。これらのユニホームは、マドリード・