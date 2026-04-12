俳優・片岡凜（２２）の演技力に、高い評価が集まっている。公開中の映画「鬼の花嫁」で、姉・柚子への嫉妬心をむき出しにする妹・花梨役を好演。２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」では朝ドラ初挑戦にしてミステリアスな少女・森口美佐江役と、後に生まれたその娘・並木美幸役という２役に挑み、話題となった。次なる目標を「主演」と明言し、目指すステージを「唯一無二の俳優になりたい。異次元な表現ができる