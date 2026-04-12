沖縄県の辺野古沖で船が転覆し修学旅行中の高校生らが死亡した事故で、文部科学省が高校を運営する学校法人に対して現地調査を行う方向で調整していることが分かりました。この事故では、転覆した船に修学旅行中の同志社国際高校の生徒らが乗っていて、このうち17歳の女子生徒が死亡しました。文科省はこれまで京都府を通じて事故の経緯などを確認していて、事前の下見の欠如など安全確保の不備を把握してきました。しかし、十分な