各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は東京都大田区の「緑の本棚」へ。生花店に30年勤めた店主が、本と植物とのつながりに目覚め、弥生坂で始めた店。池上に移転してからも、人間の暮らしに不可欠な本と植物との幸せな関係を考え続けています。（文・写真：朴順梨）とある人物のことを書きたくて、6年以上引っ張ってきた。まだ完全な状態ではないものの、３月に一応書き終わった。その人はもう現世に