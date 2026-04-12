子供のころから規則正しい生活や運動をやろうと思ってはできなくて自己嫌悪に陥る人生を五十年くらい送ってきた。無理や無茶（むちゃ）をするほうではなく、動かないタイプで、不健康が積もっていても急激な不調に見舞われることはなかったのだが、しわ寄せが積もってきた。この数年体調を崩すことが続き、心身的に問題が発生したりして、長年の懸案だった健康的な生活に取り組んでいる。幸い、今はツールが充実している。まず