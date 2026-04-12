「爆笑問題」太田光と田中裕二が１２日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。太田はスタジオで「というわけで、サンデーＱ始まりました」と大ボケをかましあいさつすると、田中が「Ｑじゃねぇんだよ！後の番組だから！」と突っ込むとスタジオは和やかな爆笑に包まれた。サンデーＱは先週４月５日にスタートした「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）でＭＣを「