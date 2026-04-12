毎日のスキンケアをもっと心地よく、そして地球にもやさしく♡INNISFREEから、大容量サイズの人気美容液がサステナブル仕様で登場します。環境に配慮したボトルと、みずみずしい使い心地が魅力の限定アイテム。肌にも心にも嬉しい新しい選択をチェックしてみてください♪ 環境にやさしい限定ボトル♡ 今回発売される「グリーンティーシード ヒアルロン セラム BOTTLE REPLAY EDITION」は、回収