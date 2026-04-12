タレントのスザンヌが10日、自身のインスタグラムを更新。中学生を迎えた長男の入学式に出席したことを報告し、着物姿の入学式コーデを披露した。【写真】「和服姿が素敵ですね」“オールホワイト”の着物コーデで決めたスザンヌ帯やバッグなど、オールホワイトで決めた着物スタイルについて「優しい色合いの素敵なお着物は西善商事株式会社 @nishizen_official さんに卒業式の袴に続き、お借りしました」と説明。「お着物を