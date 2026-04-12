フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が12日、パーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）に出演した。コンプライアンス（法令順守）違反による活動休止から1年2カ月ぶりに仕事復帰を果たした、前週の放送に対するメールを紹介。「番組を私物化しないように気をつけて」「楽しみにしている、頑張って」などの意見が寄せられた。生島は「この1年2カ月、仕事を休んでいると、どんどんお金が出て