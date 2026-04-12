宿る名車「ブルーバード」の面影今年も個性的なクルマが多数登場した「東京オートサロン」ですが、過去にも「これはすごい！」と話題になったカスタムカーが存在します。例えば、2024年の東京オートサロンで注目を集めたのが、日産自動車大学校が手がけた「SETO」です。【画像】「えっ…！」これが日産の斬新「ちいさなカクカク“ワゴン”」です！ 画像を見る！（18枚）日産の「キューブ」をベースにしていますが、元がキュ