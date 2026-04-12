自分で目標をもって勉強をする。簡単なように聞こえますが、これってとてつもなく強い意志が必要なことであり、成し遂げるのは大変なんですよね。しかしそれでもなりたい自分があるならば頑張れるというもの。ですが……。『「志望校への合格を目指して自分で計画を立てて、コツコツ勉強を頑張る」なんてネタをよく見かけますが、実際のところどうでしょう。皆さんのお子さんは、自ら目標をもって頑張っていますか？』尻を叩いて勉