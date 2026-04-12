約4kmにわたり約800本の桜が咲き誇る中目黒・目黒川。いまやピーク時には300万人が訪れる都内屈指の花見スポットだ。だが近年、その景色は大きく変わった。橋の上では「立ち止まらないでください」と警備員の声が響き、人気ビュースポットには「滞留禁止」の横断幕――。なぜ人々は“歩かされる花見”を強いられるようになったのか。再開発やSNS拡散、アイドル推し活など様々な要因がもたらした“偶発的発展