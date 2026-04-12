『言ってはいけない 残酷すぎる真実』ほか数々のベストセラーを出版した橘玲氏。過去の著作で多様な分野の新しい知見に触れた読者も多いはず。では、著者本人はどんな読書で知識を得て、自著へ落とし込んでいるのか？ 【画像】2025年に発売された橘玲氏、11年ぶりの書き下ろし長編『HACK』 日本の会社員は1日6時間を雑事に ――橘さんの著作では、金融、心理学、社会学、そして最新テクノロジーに至るま