北海道・小樽海上保安部は2026年4月11日、男性が海中転落した可能性があり、捜索を行っていると発表しました。11日午後4時前、目撃者から「祝津3丁目の海岸に釣り竿とクーラーボックスが放置されている」と警察に通報がありました。警察が確認したところ、祝津3丁目付近に放置車両があったことから海中転落の可能性があるとして、海上保安部に要請し、捜索を開始。海上保安部の陸上班や巡視船、警察官、道警ヘリで捜索