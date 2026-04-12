＜マスターズ3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞16位から上位浮上を狙った松山英樹は、6バーディ・6ボギーの「72」でプレー。トータル2アンダー・29位タイで最終日に進んだ。一日を通して約1.3〜5.4m/sの南風（午前中は南南東）が吹き、森林に囲まれたコースは風が舞いやすく、風向きが目まぐるしく変化するコンディションだった。【写真】マキロイも轟沈…マスターズ最終日の悲劇ク