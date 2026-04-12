＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。ウー・チャイェン（台湾）、昨年覇者の安田祐香、皆吉愛寿香の最終組が午前9時にティオフを迎えた。【写真】頭の位置がすごい…竹田麗央のスイングが超パワフルティショットは3人いずれもフェアウェイをキープ。安田の2打目はグリーン手前のバンカーに入ったが、続く3打