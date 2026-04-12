４月３日、民法の改正案が閣議決定されました。これにより今後、新たに導入される見通しなのが、いわゆる「デジタル遺言」。これまでは原則、自筆でなければならなかった遺言書を、スマホなどを使ってより手軽に作成できるようにしようという動きです。 【画像で見る】いまの遺言書制度からどう変わる？ 多くの人にとって、遺言書は「それほどの財産はない」「いつか書くにしても今ではない」といった、ハードルの高