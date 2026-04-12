タレント明石家さんま（70）が11日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。トーク術が教科書になっていることを誇った。リスナーからのメールのコーナーで、面接の間のつかみ方が分からず、就職支援の担当者から「『踊る！さんま御殿!!』を見ましょう。エピソードトークを聞いているときのさんまさんの間の取り方が参考になる」とアドバイスを送られ、練習した結果、無事内定をつかんだとの感謝のメールが寄せ