ミステリーキッス「超常恋現象」２０２１年４月６日に放送がスタートしたアニメ「オッドタクシー」は、今週がちょうど５周年ということになる。放送当時から回を追うごとに人気が高まり、この５年の間にも続編となる劇場版の公開や、スピンオフの実写ドラマなど話題には事欠かなかった。タクシードライバーの小戸川宏を中心に、様々なクセのあるキャラクターたちが繰り広げる群像劇で、最終話で明らかになった衝撃的な真相な