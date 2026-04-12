【モデルプレス＝2026/04/12】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3週「春一番のきざし」が、4月13日から17日にわたり放送される。【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和