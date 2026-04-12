天台/真言両宗を宣伝する有力な手段となった最澄と空海が熱心に集めたモノとは 延暦（えんりゃく）二十三年（八〇四）、桓武（かんむ）天皇は遣唐使一行に最澄と空海を加えました。唐風化を急ぐ天皇と貴族たちにとって、これが予想以上の成果を挙げることになります。 最澄はわずか八カ月しか唐に滞在しなかったのですが、天台法華（てんだいほっけ）の法門を受けました。天台以外の宗派でも幅広く学び、帰国早々、出足が早く