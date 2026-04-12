大豆がダイエットに効く理由 成長ホルモンの分泌を活発にする「アルギニン」が重要 非必須アミノ酸の中に、アルギニンという栄養素がありますが、これはダイエットの際、積極的に摂取したいもののひとつです。 このアルギニンは成長ホルモンの分泌を活発にすることでも知られており、主な働きは病気への抵抗力や免疫力を高め、新陳代謝を促すなどの健康効果や、ダイエットに欠かせない脂肪を燃焼させる力を高めることなどが