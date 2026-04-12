コストを抑えようと大容量ボトルを選ぶ方も少なくありませんが、オメガ3系脂肪酸を含む油においては、この選択が品質面でのリスクを高める場合があります。開封後の酸化速度や1日の摂取目安量をもとに、適切な容量の選び方と購入サイクルの考え方について解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式