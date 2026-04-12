リヴァプールに所属するモハメド・サラーが、また新たな記録に名を連ねた。サラーは11日に行われたプレミアリーグ第32節のフルアム戦に先発出場すると、1−0でリードして迎えた40分にコーディ・ガクポの落としを左足で流し込み、2−0での公式戦4試合ぶりの白星に大きく貢献を果たした。データサイト『OPTA』によると、このゴールによってサラーはPK戦を除いたプレミアリーグでの得点関与数が「250（157ゴール93アシスト）」